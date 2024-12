Sci alpino, paradosso in Coppa Europa: Ambra Pomarè detta legge e vince con un tempo strepitoso ma viene squalificata

La Coppa Europa femminile si apre con un colpo di scena inaspettato. Il successo, inizialmente andato all'azzurra, è stato tolto a tavolino dalla giuria a fine gara

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Gli aggettivi si sprecano, per quel che è accaduto in Coppa Europa alla sciatrice azzurra Ambra Pomaré, promessa confermata della sua generazione e rimasta vittima di una beffa paradossale, se non assurda, ai suoi danni. La stessa nota pubblicata dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) giunge sottolineando quanto sia inaspettata la decisone che ha investito la ventenne ampezzana delle Fiamme Oro, la quale si sarebbe vista scippare il primato in classifica.

Un’amarezza che riguarda Ambra, ma la stessa Federazione e i tifosi che hanno appreso di questa valutazione alquanto controversa, contestata dagli allenatori italiani che non ci stanno. E che hanno fatto ricorso. Cerchiamo di ricostruire l’accaduto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Coppa Europa femminile, la squalifica di Ambra Pomaré

La Coppa Europa femminile si è aperta con la vittoria dell’azzurra. Ambra Pomaré si è aggiudicata la vittoria a Zinal, ma secondo il delegato Fis la ventenne sarebbe partita dallo start in anticipo nella seconda manche, motivo per il quale è stata tolta dalla classifica. Avvenimento assolutamente non coincidente con quel che è stato verificato e sostenuto da parte italiana, stando anche al comunicato ufficiale che compare sul sito:

“Una tesi contestata dagli allenatori italiani, i quali hanno comunicato nel loro successivo ricorso che l’atleta è stata tratta in inganno dal gracchiare delle numerose radio presenti in partenza. Una decisione definitiva verrà preso durante la riunione dei capisquadra, prevista in serata”, si legge nella nota FISI.

Ordine stravolto

Con la squalifica di Ambra per falsa partenza, la vittoria è stata dunque assegnata all’austriaca Viktoria Bürgler, che in pista aveva accusato 1″64 dall’italiana. A seguire, quindi, la transalpina June Brand, seconda a 0″54, mentre sale sul gradino più basso del podio la svizzera Janine Schmitt, a 0″77. Una classifica ribaltata dalla squalifica dell’italiana che anche oggi sarà in pista.

L’andamento delle azzurre

Nel complesso, prova complessiva soddisfacente per la formazione azzurra che piazza tre atlete tra le prime otto, considerando il sesto posto di Sophie Mathiou, il settimo di Carole Agnelli con la rimonta di 15 posizioni nella seconda manche) e l’ottavo di Laura Steinmair.

A seguire Annette Belfrond è 17sima, mentre Alice Pazzaglia ha saputo risalire fino al 22simo posto. Uscite nella seconda manche invece Giulia Vallerani, Alessia Guerinoni e Francesca Carolli. Oggi la località elvetica ospiterà un secondo gigante di Coppa Europa, in attesa di capire quale sorte toccherà a Pomaré.