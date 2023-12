Sci alpino, discesa maschile Saslong: finalmente Paris! Domme domina davanti a Kilde e Bennett

Dopo 22 anni un italiano torna a vincere in discesa in Val Gardena: Domme trionfa rifilando distacchi importanti a tutti i favoriti e spuntandola finalmente sulle nevi di casa.

16-12-2023 13:16

Un urlo squarcia la Val Gardena: Dominik Paris torna a vincere in discesa libera, dove la vittoria mancava dal marzo 2022, e soprattutto manda un messaggio forte alla concorrenza. Perché il carabiniere di Merano è tornato finalmente a dettare legge, e l’ha fatto su una pista che in carriera gli era sempre rimasta indigesta. Il tricolore nella libera torna a sventolare sulla Saslong a distanza di 22 anni dall’ultima volta, quando Kristian Ghedina s’impose davanti a Lasse Kjus e Kurt Sulzenbacher. E se è vero che nel 2008 Werner Hell vinse in supergigante, questa vittoria sa di liberazione.

Una prova perfetta: Paris ha addomesticato la Saslong

Paris aveva conquistato solo un podio in discesa in Val Gardena, vecchio ormai 9 anni. E dopo aver faticato tantissimo venerdì in supergigante, non era certo dato tra i grandi favoriti nella libera del sabato. Che pure ha dominato con una naturalezza e doti di scorrevolezza davvero notevoli nella prima parte, quella che dal Ciampinoi ha portato gli atleti fino sopra il muro del Sochers, poi ha semplicemente liberato tutti i cavalli del motore, interpretando in modo mirabile i tratti più tecnici delle Gobbe del Cammello e del Ciaslat.

Ha perso qualcosina sul salto di Nucia, poco prima del canalone finale, ma grazie alla miglior punta di velocità di giornata (122 km/h) ha recuperato quei due decimi persi nello schuss finale, chiudendo con 44 centesimi di vantaggio su Aleksander Aamodt Kilde, il principale indiziato a salire sul gradino alto del podio. Terzo è arrivato l’americano Bryce Bennett, vincitore a sorpresa giovedì scorso nella libera “accorciata”, con la partenza abbassata al cancelletto del supergigante (più di 30 secondi di gara in meno).

La felicità di Domme: “Bello tornare a vivere certe emozioni”

Paris ha fatto segnare il miglior intertempo in due dei 6 tratti della pista rilevati, confezionando una prova praticamente perfetta dall’inizio alla fine. Soprattutto, ha dimostrato di essersi presentato tirato lucido all’appuntamento con le prime vere gare di velocità della stagione, che adesso proseguiranno a fine anno nella “sua” Bormio, con la Stelvio amica dove ha già trionfato 5 volte in discesa e una in supergigante. E all’arrivo, dopo l’abbraccio commosso del papà Albert, non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per essere tornato sul gradino più alto del podio.

"Ho provato tante volte a vincere su questa pista, non c'ero mai riuscito prima e adesso che ci sono riuscito posso dire di essere davvero emozionato. Ho cercato di sciare sciolto e di spingere quanto potevo, ma non mi rendevo conto della gara che stava venendo fuori. Quando ho visto il tabellone, però, ammetto che ho provato una sensazione bellissima. Questa stagione è cominciata bene e sono felice di essere tornato così competitivo. È bello vedere tutta questa gente, è bello tornare a vivere certe emozioni".

Gli altri italiani: Casse in top 10

Gli italiani hanno onorato al meglio l’appuntamento con la Saslong, completando il quadro di giornata con piazzamenti di tutto rispetto. Mattia Casse ha chiuso al settimo posto, a 92 centesimi dal compagno di squadra, stesso crono registrato dal leader di Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt. Casse lo scorso anno arrivò terzo nella gara vinta da Kilde, stavolta ha dovuto accontentarsi di una prova che in qualche modo ne conferma il suo status di big nella disciplina, reduce peraltro dal dodicesimo posto di giovedì e l’ottavo di venerdì.

Florian Schieder ha commesso un piccolo errore nella parte alta ed è scivolato appena fuori dalla top 15. Christof Innerhofer non ha ripetuto gli exploit dei giorni scorsi ma ha comunque chiuso la sua prova intorno alla ventesima posizione.

Il calendario: domani scatta il trittico in Alta Badia

Il programma di Coppa del Mondo si sposta ora in Alta Badia, con due giganti in programma domenica e lunedì. Poi martedì il tradizionale appuntamento con la gara di slalom di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti, ultima gara prima del breve rompete le righe natalizio, con il circo bianco che tornerà a darsi appuntamento sempre in Italia, ma sulle nevi di Bormio, con la discesa libera di mercoledì 28 dicembre e il supergigante di venerdì 29 dicembre. Altri appuntamenti che Domme ha cerchiato col rosso sul calendario.

