Sci Alpino, Gigante Saalbach: Odermatt fa il solito vuoto dopo la prima manche, male gli italiani

La prima manche dell'ultimo gigante della stagione non fa eccezione: Odermatt domina col solo Meillard che riesce a limitare il distacco sotto al mezzo secondo. Male gli italiani.

Ultimo aggiornamento 16-03-2024 12:08

La doppia cifra di successi stagionali in gigante è a un minuto scarso dall’essere mandata a referto. Perché come da copione Marco Odermatt ha dominato la prima manche dell’ultima prova tra i pali larghi a Saalbach, gara d’apertura delle finali di Coppa del Mondo 2024, che come abitudine si disputano nella località che nell’inverno successivo ospiterà i campionati del mondo. Odermatt, e anche questa è un’abitudine, ha fatto letteralmente il vuoto: tolto Loic Meillard, secondo a 40 centesimi dal compagno di squadra, il resto del mondo viaggia tutto sopra il secondo di ritardo.

Solo Meillard tiene botta: Odermatt fa un altro sport

Il dominio del vincitore della Coppa del Mondo è parso evidente sin dalle prime porte su una neve salata, certo resta un po’ infingarda dalle condizioni atmosferiche decisamente molto primaverili (sole, caldo e nella notte anche un po’ di pioggia. Della serie: non ci facciamo mancare niente). Condizioni che hanno finito per rendere un po’ più arduo il compito a tutti i concorrenti, che hanno dovuto adattarsi a condizioni veramente al limite.

Per Odermatt, niente di così insormontabile: solo Verdu e Meillard hanno saputo far meglio nei due settori iniziali, poi da metà pista in giù non c’è stata storia, col solo Meillard (che ha pagato 4 decimi secchi negli ultimi 17 secondi di manche) in grado di tenere botta. Non a caso però i due svizzeri sono scesi con i pettorali numero 1 (Meillard) e 2 (Odermatt), e su una pista che s’è rovinata all’istante è giusto tener conto di questo dato.

Distacchi abissali: chi può puntare al podio

Solo tre atleti sono riusciti a contenere il distacco sotto ai due secondi: Alexander Steen Olsen è sul podio virtuale ma paga 1”39, Filip Zubcic è quarto a 1”61 e il sempre più sorprendente Joan Verdu (sciatore di Andorra) è quinto a 1”72. Tutti gli altri pagano distacchi importanti, vedi Kristoffersen (2”24) che ha chiuso al nono posto appena davanti a Zan Kranjec, insolitamente in difficoltà sul pendio austriaco (paga 2”47).

Italiani in ritardo: solo De Aliprandini limita i danni

La mattinata degli italiani, nonostante fossero 4 al via (come solo gli svizzeri), non è stata affatto positiva: solo Luca De Aliprandini ha provato a mandare qualche timido segnale, chiudendo però 12esimo a 2”69 (ha pagato tantissimo nella seconda parte della pista). Molto più indietro Alex Vinatzer e Giovanni Borsotti, scivolati addirittura a più di 4 secondi da Odermatt: l’unica “consolazione” per loro è sapere che nella seconda manche potranno attaccare, partendo rispettivamente per terzo e quarto, ma la top ten dista comunque due secondi pieni.

Unico atleta uscito nella prima run Filippo Della Vite, che ha sbagliato dopo soli 20 secondi di gara. Seconda manche in programma alle 12.