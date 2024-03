Sci alpino maschile slalom Aspen, Noel comanda la classifica: Sala nei primi 10, delusione per Vinatzer

Nella prima manche dello slalom speciale di Aspen, è il francese Clement Noel a guidare la classifica. Giornata difficile per gli azzurri con il solo Sala che si piazza tra i primi 10

03-03-2024 19:12

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Condizioni difficili per lo slalom speciale maschile di Aspen. Il più veloce è il francese Clement Noel che sbaglia la concorrenza e il solo Loic Meillard riesce a rimanergli vicino. In difficoltà anche il leader della classifica di specialità Manuel Feller che sceglie una strategia più prudente per provare a portare a casa punti per mettere a sicuro la coppa e finisce in nona posizione la prima manche.

Sala: il migliore degli azzurri

Con il pettorale numero 12 scende in pista anche Tommaso Sala che cerca una prestazione con un po’ di prudenza su un tracciato che comincia a rovinarsi in maniera piuttosto evidente. La prova dell’azzurro è molto pulita, senza grandi sbavature. Il distacco dal francese Noel è importante ma vale comunque l’ottava posizione e la possibilità di provarci nella seconda prova.

Grosso errore per Alex Vinatzer lontano dai migliori

Alex Vinatzer voleva dare continuità ai buoni risultati in gigante ma dopo una buona partenza sulla pista di Aspen che mette tutti a dura prova, commette un errore molto evidente che gli fa perdere oltre due secondi che lo manda lontanissimo dai migliori chiudendo a oltre 3 secondi dalla prima posizione e con una delusione da portare a casa. Va ancora peggio agli altri azzurri in gara con Gross e Kastlunger che non riescono a rimanere nei 30 e a centrare la qualificazione per la seconda manche, mentre non riescono Razzoli e Barbera non riescono a finire la loro prova.

Slalom speciale Aspen: l’ordine d’arrivo della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom speciale di Aspen, negli Stati Uniti.

1. Clement Noel (FRA) in 52”39

2. Loic Milliard (SVI) a 0”27

3. Henrik Kristoffersen (NOR) a 1”07

4. Steen Olsen (NOR) a 1”11

5. Dave Ryding (GBR) a 1”28

6. Linus Strasser (GER) a 1”37

7. Daniel Yule (SVI) a 1”50

8. Tommaso SALA (ITA) a 1”52

27. Alex VINATZER (ITA a 3”34

Sci alpino: il calendario della stagione maschile