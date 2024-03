Sci alpino femminile, cancellata la discesa libera di Kvitfjell ma per Brignone potrebbe essere una buona notizia

Il maltempo costringe gli organizzatori del calendario di sci alpino femminile a un’altra variazione: salta la discesa libera di Kvitfjell ma potrebbe essere recuperato un SuperG

01-03-2024 13:54

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non c’è pace per la Coppa del mondo di sci femminile in questa stagione dove a dominare restano sempre le condizioni meteo che stanno sconvolgendo completamente il programma e rischiano di rendere cortissima la stagione. L’ultima cancellazione arriva dalla Norvegia dove sulla pista di Kvitfjell erano in programma due gare veloci per questo fine settimana con una discesa e un SuperG. E alla discesa si può già dire addio.

Kvitfjell, niente prove: salta la discesa

Oggi era in programma la seconda prova cronometrata di discesa libera in vista della gara di domani sulla pista di Kvitfjell. Ma dopo la cancellazione della prova di ieri, la stessa sorte è toccata a quell’odierna. Impossibile scendere in pista con quelle condizioni meteo. Tantissima neve nella parte della pista mentre nella parte più bassa a dominare ci pensa la pioggia. La scarsa visibilità e un fondo irregolare non consentono alle atlete di scendere con la dovuta sicurezza e dunque la giuria dopo aver rimandato più volte l’inizio della prova ha deciso di annullarla. Con la cancellazione di quest’ultima salta anche la discesa di domani visto che per regolamento non si può disputare una discesa valida per la Coppa del Mondo se prima non è stata disputata almeno una prova cronometrata.

Cambio di programma: si punta sul SuperG

Nel weekend di gara in programma in Norvegia il calendario prevedeva la discesa libera per la giornata di domani e un SuperG nella giornata di domenica. In questo momento e a meno di clamorosi ribaltoni non si disputerà la discesa libera, ma gli organizzatori potrebbero mettere in programma un SuperG (che non prevede la disputa di prove cronometrate) recuperando quello che non è stato disputato in Val di Fassa. Nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie più certe sulla scelta che verrà fatta ma tutto dipende sempre dalle condizioni meteo con delle previsioni che non fanno proprio sperare nell’ottimismo.

Una speranza per Federica Brignone

L’annullamento della gara di discesa libera potrebbe però diventare un assist per Federica Brignone ma solo nel caso in cui la Federazione internazionale decide di recuperare il SuperG che non si è disputato la scorsa settimana in Val di Fassa. La sciatrice italiana, infatti, è ancora in corsa per la vittoria della Coppa di specialità che vede al primo posto la svizzera Lara Gut-Behrami a quota 360 punti con l’azzurra in terza posizione a soli 34 punti di distacco.

Sci alpino femminile: tutte le classifiche