Sci, Val di Fassa: salta anche l'altro Super G, troppa neve. Gut mastica amaro, chance Brignone e Shiffrin

Coppa del Mondo di sci femminile: cancellato anche il secondo dei due Super G previsti in Val di Fassa per la troppa neve. La situazione in classifica, le gare restanti e le possibilità di vedere il duello Gut-Shiffrrin

25-02-2024 09:29

In una Coppa del Mondo di sci in cui bisogna spesso ricorrere alla neve artificiale è paradossale che si cancellino due gare per la neve fresca. Ma era decisamente troppa quella caduta sulla Val di Fassa. Cancellato anche il secondo Super G femminile. Le nevicate delle ultime ore sul Passo San Pellegrino hanno reso vani gli sforzi degli organizzatori che anche stamattina hanno alzato bandiera bianca non riuscendo a garantire le condizioni di sicurezza sulla pista “La VolatA”.

Sci femminile: Val di Fassa sfortunata, cancellato pure il 2° Super G

Dopo il settimo ieri, anche l’ottavo super-g stagionale è stato ufficialmente cancellato. Davvero sfortunata la Val di Fassa che tornava in calendario dopo tre anni di attesa. Davvero troppa la neve caduta nelle ultime ore sulla pista “La VolatA”. Nonostante lo sforzo incredibile degli organizzatori in tutta questa settimana per liberare il tracciato dalla neve fresca con i vari mezzi, la fitta nevicata della notte e poi quella di questa mattina presto ha cancellato ogni speranza e costretto ancora una volta la FIS e il chief race director, Peter Gerdol, come già fatto ieri a dichiarare il “race cancelled”.

Coppa del Mondo: le gare al termine, il duello Gut-Shiffrin

La cancellazione del Super G di Val di Fassa, va comunque a favore di Mikaela Shiffrin che sembra sempre più vicino al suo ritorno in gara dopo la caduta in discesa a Cortina il 26 gennaio che l’ha messa fuori causa nell’ultimo mese in cui una straordinaria Lara Gut Behrami l’ha raggiunta, superata e staccata di 205 punti in coppa del mondo.

La Shiffrin ieri in un video postato sui social ha mostrato tutto il lavoro fatto in palestra e non solo per recuperare dall’infortunio, fissando il suo rientro per il week end di Aare dove si disputeranno due prove tecniche (gigante il 9 marzo, slalom il 10).

Chance ancora intatte anche per Federica Brignone di conquistare la Coppa del Mondo di specialità proprio in Super G. Gut-Behrami guida la classifica con 5 pt davanti alla Huetter e 34 su Fede quando all’appello mancano due soli Super G in calendario: Kvitfjell e quello delle finali di Saalbach

Calendario CdM femminile | Classifica CdM femminile