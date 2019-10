Sci alpino, il calendario della Coppa del Mondo 2019-20 femminile

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-20 prende il via il 26 ottobre in Austria nella località Solden. Il calendario prevede in tutto 40 gare. In Italia sono previste le gare di: Sestriere e La Thuile oltre alle finali di Cortina, che concluderanno la stagione nel mese di marzo. La data di fine del massimo campionato di sci femminile è prevista per il 22 marzo 2020.

Sabato 26/10/19

Solden (Aut) Gigante

Levi (Fin) Slalom

Killington (Usa) Gigante

Killington (Usa) Slalom

Lake Louise (Can) Discesa

Lake Louise (Can) Discesa

Lake Louise (Can) SuperG

St.Moritz (Svi) Parallelo Slalom

St.Moritz (Svi) SuperG

Courchevel (Fra) Slalom

Val d’Isere (Fra) Discesa

Val d’Isere (Fra) Combinata

Lienz (Aut) Gigante

Lienz (Aut) Slalom

Zagabria (Cro) Slalom

Flachau (Aut) Slalom

Sestriere (Ita) Gigante

Sestriere (Ita) Parallelo Slalom

Bansko (Bul) Discesa

Bansko (Bul) SuperG

Rosa Khutor (Rus) Discesa

Rosa Khutor (Rus) SuperG

Garmisch (Ger) Discesa

Garmisch (Ger) SuperG

Maribor (Slalomo) Gigante

Maribor (Slalomo) Slalom

Crans-Montana (Svi) Discesa

Crans-Montana (Svi) Combinata

La Thuile (Ita) SuperG

La Thuile (Ita) Combinata

Ofterschwang (Ger) Gigante

Ofterschawang (Ger) Slalom

Stoccolma (Sve) Parallelo Slalom

Are (Sve) Gigante

Are (Sve) Slalom

Cortina (Ita) Discesa

Cortina (Ita) SuperG

Cortina (Ita) Team event

Cortina (Ita) Slalom

Cortina (Ita) Gigante

VIRGILIO SPORT | 09-10-2019 13:01