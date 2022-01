Sci Alpino, il miracolo di Kjetil Jansrud: "Ai Giochi Olimpici ci sarò"

24-01-2022 17:46

Una notizia che grida al miracolo. A meno di 60 giorni dalla lesione al legamento crociato del ginocchio, il velocista novegese kjetil jansrud annuncia la sua partecipazione ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Infortunatosi il 3 dicembre nel superG di Beaver Creek, ha scelto la strada della terapia conservativa invece dell’operazione chirurgica, scelta che evidentemente sta dando i frutti sperati.

Jansrud ha già ricominciato ad allenarsi sulle piste di casa di Kvitfjell ritrovando, peraltro, ottime sensazioni. Queste le sue parole rilasciate alla Federazione Norvegese:

“Mi sono allenato qui in condizioni da Coppa del Mondo. Ho superato tutte le aspettative andando anche oltre, è una sensazione meravigliosa e il feeling è davvero buono. L’obiettivo è quello di lottare per le medaglie, altrimenti non andrei alle Olimpiadi”.

Il 36enne norvegese punta così alla sesta medaglia olimpica, e dunque anche alla quarta edizione consecutiva con almeno una medaglia conquistata. Ora col ruolo di outsider, sono pochi gli sciatori che hanno vinto quanto lui, e darà sicuramente del filo da torcere a chiunque.

