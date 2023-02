Sci alpino – Nel gigante mondiale comanda Shiffrin, Brignone non molla

Terzo posto dopo la prima manche per l’azzurra che ha fatto registrare una buona prova nel gigante femminile ai Mondiali di Meribel: davanti a lei la “solita” statunitense e la francese Tessa Worley.

16-02-2023 11:48

Una buona prova ed un distacco che può essere ricucito: Federica Brignone è terza dopo la prima manche di mondiali in corso di svolgimento a Meribel.

La gara è ovviamente quella del gigante femminile e come da pronostico a guidare il gruppone dopo la prima discesa è Mikaela Shiffrin.

La valdostana però c’è e conta un distacco di 31 centesimi, fra le due, invece, si è piazzata la francese Tessa Worley che ha invece un ritardo di 12 centesimi.

La prima parte di gara fino al piano centrale ha visto sia la francese sia Worley che Brignone viaggiare velocissime ma entrambe hanno pagato dazio nelle ultime porte. L’azzurra ha accusato un po’ di stanchezza anche dovuta all’influenza che l’ha colpita negli ultimi giorni.

Per la seconda manche i giochi restano aperti.