Sci alpino: nella prima manche di Lienz, Tessa Worley precede Hector

28-12-2021 11:39

Senza Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami e Maryna Gasienica-Daniel, tutte ferme a causa della loro positività al covid, non è comunque mancato lo spettacolo sull enevi di Lienz dove era in programma la prima manche del gigante.

Ha sfruttato il pettorale numero 1 Tessa Worley, che ha chiuso la prima frazione al comando con il tempo di 1:03.21, con appena 12 centesimi sulla svedese Sara Hector, che si conferma in ottima forma dopo la vittoria ottenuta a Courchevel. Stesso discorso per la norvegese Ragnhild Mowinckel che si ferma a 29 centesimi dalla vetta.

La migliore delle nostre, infatti, è Marta Bassino che non va oltre la ottava posizione a 82 centesimi dalla vetta. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo non dà mai la sensazione di essere in fiducia nella sua prima manche e, di conseguenza, taglia il traguardo con un distacco di 82 centesimi dalla vetta. Federica Brignone e Sofia Goggia accusa già oltre un secondo di svantaggio.

Tutto sarà comunque rimesso in palio nella seconda manche, che scatterà alle ore 13.00.

