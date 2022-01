Sci Alpino: Ryding fa la storia, niente da fare per gli azzurri

22-01-2022 14:57

In un giorno storico per la Gran Bretagna, l’Italia spreca una grandissima occasione a Kitzbühel rinviando ancora una volta l’appuntamento con quella vittoria in slalom che manca dal 2017.

Con quattro atleti nella top ten dopo la prima manche, la rappresentativa tricolore infatti non solo non è riuscita a centrare il successo sulla Ganslern ma non ha nemmeno trovato quel podio che sembrava decisamente alla portata.

Con Vinatzer (primo dopo la manche iniziale) e Gross fuori gioco dopo i primi dossi e Razzoli out a poche porte dal termine, il miglior azzurro al traguardo è stato Tommaso Sala, al miglior risultato in carriera col 6° posto a 86 centesimi dal vincitore Dave Ryding.

Costui, al contrario degli italiani, la giornata odierna se la ricorderà per il resto della sua vita visto che, col suo 1° posto, da un lato è diventato il più anziano vincitore di uno slalom e, dall’altro, ha regalato alla Gran Bretagna il primo successo assoluto in una prova di Coppa del Mondo.

Alle sue spalle, niente hanno potuto i due norvegesi Lucas Braathen (al secondo podio consecutivo dopo quello ottenuto a Wengen) ed Henrik Kristoffersen, rispettivamente 2° e 3° al traguardo.

Di seguito la top ten dello slalom di Kitzbühel.

1.Dave Ryding (Gran Bretagna)

2.Lucas Braathen (Norvegia) +0.38

3.Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.65

4.Michael Matt (Austria) +0.78

5.Johannes Strolz (Austria) +0.80

6.Tommaso Sala (Italia) +0.86

7.Loic Meillard (Svizzera) +0.88

8.Marc Rochat (Svizzera) +0.96

9.Simon Maurberger (Italia) +1.01

10.Filip Zubcic (Croazia) +1.09

