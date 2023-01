Sci alpino – Shiffrin chiude davanti la prima manche, insegue Brignone

24-01-2023 11:50

Potrebbe diventare oggi la donna più vincente della Coppa del Mondo con 83 successi e questo Mikaela Shiffrin lo sa bene. L’americana chiude la prima manche sulla difficile pista Erta mettendo a registro una prova eccellente ma non perfetta visto che nella parte centrale ha lasciato qualcosina.

Proprio in quel tratto hanno fatto meglio le sue avversarie ovvero Lara Gut e Federica Brignone che si sono rispettivamente piazzate seconda, con un ritardo di 13 centesimi, e terza, staccata di 27 centesimi.

Alle loro spalle il “resto del mondo”, la prima è la canadese Granier con un +76.

Male, invece, l’altra italiana Marta Bassino: mai entrata nel mood giusto, ritmo da rivedere, alla fine ha chiuso decima con 1.42. Sarà importante scuotersi nella seconda manche soprattutto per non perdere troppe posizioni nella classifica di specialità.