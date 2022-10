Sci, altre cancellazioni: tocca alla discesa femminile

25-10-2022 13:09

Inizio tribolato per la stagione di Coppa del Mondo di Sci.

Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre, è arrivata anche l’ufficializzazione della cancellazione delle discese femminili di Coppa del mondo in programmate per sabato 5 e domenica 6 novembre.

La preparazione del percorso di gara è stata resa vana dalle alte temperature di queste settimane, e anche le leggere precipitazioni delle ultime ore non sono servite a migliorare la situazione.

La Federazione Internazionale ha pure comunicato che le due competizioni non verranno recuperate nel corso della stagione. A questo punto rimangono nove (escluso il Mondiale) le gare di discesa in calendario: due a Lake Louise (Can) il 2 e 3 dicembre, due a St. Moritz il 16 e 17 dicembre, una a St. Anton il 14 gennaio, una a Cortina il 21 gennaio, una a Crans Montana il 25 febbraio, una a Kvitfjell il 4 marzo, con finale a Soldeu il 15 marzo.