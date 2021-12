Sci, aumenta la fiducia De Aliprandini: “Posso stare tra i migliori 5 in ogni gara”

11-12-2021 18:00

Continua a incamerare buone indicazioni Luca De Aliprandini. Il vicecampione del mondo infatti ha migliorato in Val d’Isere l’ottavo posto conquistato nel primo gigante stagionale a Soelden finendo a soli 7 centesimi dal podio.

“La pista mi piaceva molto, non era ghiacciata come negli altri anni, anche più difficile del normale come adattamento quindi un buon segnale, non solo come materiali, ma anche per il mese di allenamento dopo Soelden in cui abbiamo fatto blocchi di lavoro più lunghi del normale e il lavoro ha pagato” ha dichiarato al traguardo l’azzurro.

“Sono andato molto bene, non solo per i 7 centesimi dal podio. Il mio obiettivo è quello di essere costante in top 5, perché solo con la continuità si possono costruire risultati. Sono felice perché a Soelden ero partito ottavo e non ero al 100%, oggi non recrimino per i centesimi che mi separano dal podio ma per l’errore nella prima manche” ha sottolineato un De Aliprandini che, settimana dopo settimana, si sta rivelando sempre più competitivo.

