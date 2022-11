Sci, Coppa del Mondo. Confermate le dolomitiche Val Gardena e Val Badia

22-11-2022 15:29

Val Gardena e Val Badia sono state confermate per ospitare le tradizionali gare dolomitiche della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile. I primi appuntamenti sono previsti per il 16 e 17 dicembre in Val Gardena: si parte con il superG e la classica discesa della Saslong, che festeggerà la centesima edizione.

Si proseguirà il 18 e 19 dicembre con i due slalom gigante sulla famosa Gran Risa. I due comitati organizzatori nella conferenza stampa di Bolzano hanno assicurato che, per le loro quattro gare, non vi saranno i problemi di neve. Infine in tutte le gare non vi sarà nessuna restrizione covid.