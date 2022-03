Sci, Coppa del Mondo: vittoria matematica per Mikaela Shiffrin

17-03-2022 13:07

A tre anni dall’ultima volta, Mikaela Shiffrin conquista matematicamente la sua quarta Coppa del Mondo generale. Basta un secondo posto nel Super G odierno sulle nevi di Courchevel, dopo il successo in discesa, per laurearsi di nuovo campionessa. 180 punti complessivi conquistati in queste due prove che la rendono irraggiungibile per la seconda in classifica, ovvero Petra Vlhova.

La top-10 della gara odierna:

1. R. MOWINCKEL (NOR) 1:13.68

2. M. SHIFFRIN (USA) +0.05

3. M. GISIN (SUI) +0.13

4. T. WORLEY (FRA) +0.34

5. R. MIRADOLI (FRA) +0.48

6. C. SUTER (SUI) +0.57

7. M. BASSINO (ITA) +0.69

8. L. GAUCHE (FRA) +0.87

9. J. FLURY (SUI) +0.92

10. T. TIPPLER (AUT) +0.93

