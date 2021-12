Sci, Goggia: "Trittico pazzesco, sono molto contenta"

05-12-2021 21:54

Dopo la vittoria nel superG in Coppa del Mondo, Sofia Goggia ha festeggiato una strepitosa tripletta grazie anche ai trionfi in discesa: “E’ stato un trittico pazzesco, tre vittorie in tre giorni non me le sarei mai aspettate, è un risultato grandioso qui a Lake Louise – analizza Goggia, che in Canada non aveva mai vinto sino a questa tre giorni -. Oggi la gara è stata ancora più bella, l’anno scorso in generale non ero riuscita a fare questo passo, passando dalla discesa al supergigante; stavolta ho fatto una gara dove ho controllato molto la sciata nella prima parte, nella seconda mi sono scatenata e quando ho visto che ero davanti a Lara e la mia luce era verde, ho pensato subito di avere vinto”.

La bergamasca però guarda già avanti: “Sono veramente molto contenta, indosso due pettorali rossi, ci sarebbe tanto da festeggiare ma non dobbiamo deconcentrarci e rimanere sul pezzo. Già nel prossimo fine settimana ci saranno due super-g e ci aspettano nuove sfide, per cui non abbassiamo la guardia”.

OMNISPORT