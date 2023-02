La notizia della morte prematura di Fanchini, all'età di appena 37 anni a causa di un tumore, ha sconvolto il mondo dello sci: Goggia, Shiffrin e altri l'hanno ricordata.

09-02-2023 16:06

La morte di Elena Fanchini ha devastato il mondo dello sci, specialmente quello azzurro con tante campionesse italiane che hanno condiviso bei momenti e battaglie con l’ex campionessa recentemente scomparsa a causa di un tumore all’età di appena 37 anni.

Fanchini, Goggia distrutta dal dolore

A Cortina, il 20 gennaio scorso, Sofia Goggia ha dedicato il pettorale rosso alla Fanchini dopo la vittoria e oggi, dopo la brutta notizia, l’azzurra ha confessato “Peccato che non abbia fatto in tempo a darglielo, come le avevo promesso – sussurra l’olimpionica, con gli occhi gonfi -. È stata una notizia devastante, alla fine di una giornata che era stata di gioia, per l’oro di Marta (Bassino, ndr) arrivato subito dopo quello di Fede (Brignone, ndr). Fa parte di quelle notizie che non vorresti mai che arrivino: anche se tu sai che prima o poi arriverà, non sei mai pronta per sentirla”.

La Goggia è distrutta dopo quanto accaduto: “Io oggi sono consumata dalle lacrime. Ho avuto una notte difficilissima, tutte noi l’abbiamo avuta. E stamane ero completamente sbalestrata. Ci siamo unite tutte in un sincero e solidale abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara, Elena certamente vorrebbe questo. Il suo essere genuina e la sua autenticità l’hanno resa speciale, ci uniamo silenziosamente e con tanta solidarietà al dolore della sua famiglia, siamo sicure che sabato ci darà qualcosa in più durante la discesa”.

Fanchini, il messaggio di Shiffrin e Vonn

Non sono mancati messaggi di cordoglio da tutto il mondo dello sci. Queste le parole della campionessa Mikaela Shiffrin: “Elena non verrà dimenticata, sono vicina alla squadra italiana, che ha un amore puro”, mentre la connazionale Lindsey Vonn ha affidato a Instagram il suo pensiero: “È un’enorme perdita per la grande famiglia e la comunità dello sci“.

Tra le azzurre che in giornata hanno voluto spendere qualche parola per la Fanchini c’è anche Laura Pirovano, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Il suo essere genuina e la sua autenticità l’hanno resa speciale, ci uniamo silenziosamente e con tanta solidarietà al dolore della sua famiglia, siamo sicure che sabato ci darà qualcosa in più durante la discesa“.

“Abbiamo fatto a tempo a fare un paio d’anni in squadra insieme – ricorda – e una volta in Argentina abbiamo anche condiviso la stessa camera per un mese. Ricorderò sempre il suo sorriso, soprattutto il suo ottimismo. Con tutte quelle che ha passato, tutti quegli infortuni, guardava sempre avanti”. Non è riuscita invece a dire nulla Elena Curtoni, che con un nodo alla gola ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Fanchini, il messaggio di Roda e Malagò

Infine, anche Flavio Roda (presidente Fisi) e Giovanni Malagò (numero uno del Coni) hanno voluto ricordare Elena Fanchini. Per Roda “Elena era una combattente, anche nel momento in cui ha scoperto la malattia è sempre stata positiva. Era una ragazza positiva, solare, che ha sempre cercato di coinvolgere il gruppo, aiutava le più giovani. Era un riferimento per la squadra e molto protettiva nei confronti della sorella Nadia. La ricordo con grande affetto”.

Malagò confessa: “È una notizia che purtroppo ci aspettavamo, vista l’involuzione degli ultimi giorni. C’è grande tristezza. Alla famiglia, alle sorelle Nadia e Sabrina, va l’abbraccio mio e del Coni. Mi riprometto di andarle a trovare il prima possibile e mi unisco al grande dolore. Il destino ha voluto che succedesse mentre tutte le ragazze sono impegnate ai Mondiali e anche questo fa riflettere”.