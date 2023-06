Sci, inizia la preparazione delle azzurre: si riparte da Livigno

Si riparte in vista della prossima stagione

19-06-2023 14:38

Inizia a entrare nel vivo la preparazione dell’Italia dello sci.

Sofia Goggia, a partire da oggi e fino a sabato 24 giugno, è impegnata sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per cinque giorni di allenamento insieme all’allenatore Andrea Agazzi. Stesso programma per Marta Bassino, impegnata nei medesimi giorni a Les Deux Alpes (Fra) con l’allenatore Daniele Simoncelli. Federica Brignone prosegue invece la preparazione atletica a livello individuale.

Intensa attività anche per il gruppo della velocità maschile di Coppa del mondo, convocato dal direttore tecnico Max Carca per i test di valutazione presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) in programma, da oggi, 19 giugno, con Mattia Casse, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca insieme al tecnico Davide Verga. Da lì il gruppo si muoverà in direzione Livigno, dove verrà raggiunto dall’allenatore responasbile Lorenzo Galli e rimarrà fino a sabato 24 giugno per un periodo di allenamento.