Sci, le convocate azzurre per Killington

22-11-2021 14:24

Dopo i due slalom speciali andati in scena a Levi nell’ultimo weekend, la Coppa del Mondo si trasferisce a Killington (Stati Uniti) dove, sabato 27 e domenica 28 novembre, si disputeranno un gigante e un slalom speciale.

Per l’occasione sono state selezionate undici azzurre, sette per il gigante (Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, Elena Curtoni e Karoline Pichler) e quattro (Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli ed ancora Roberta Midali) per lo slalom.

Fuori dai giochi dunque Sophie Mathiou e Serena Viviani (già rientrate in Italia), mentre Marta Bassino non è al meglio e la sua partecipazione verrà decisa in via definitiva solo nei prossimi giorni.

