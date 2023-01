Sci, Paris rialza la testa a Wengen

13-01-2023 14:26

Bella prova per l’Azzurro Dominik Paris nel superG di Wengen: è 5^ alle spalle del vincitore, il norvegese Kilde, e della coppia elvetica che completa il podio, composta da Stefan Rogentin (+0.27) e Marco Odermatt (+0.66): finisce davanti all’alfiere di casa nostra (+1.17) anche Vincent Kriechmayr (+1.10).

In una gara velocissima e disturbata dal vento, soprattutto nella parte alta, Paris torna a buon livello e realizza il migliore intermedio nella parte finale, queste le sue parole:“Ci voleva una prova così, l’inizio stagione è stato un po’ difficile, oggi ha girato tutto molto bene. Sapevo di dover dare tutto, non mi sono sentito bene su in alto, ma ho cercato di tener duro sino alla fine per ottenere un bel piazzamento”.

Per l’Italia è top-10 in stagione nella specialità, il giusto segnale in attesa della discesa di domani e delle gare veloci in programma tra una settimana a Kitzbuehel: Mattia Casse ha chiuso 13^ centrando anch’esso il migliore piazzamento in stagione nella disciplina, mentre sono caduti Christof Innerhofer, finito nelle reti ma in grado di sciare sino al traguardo, e l’emergente Giovanni Franzoni, trasportato in ospedale con l’elicottero.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo Odermatt ha 360 punti di vantaggio su Kilde: 1106 per lo svizzero, 746 per il norvegese.