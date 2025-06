Italia: le gaffe di Gravina scatenano il web, da Roma provinciale a Norvegia corazzata

L'intervento del presidente federale, che non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, non è piaciuto alla maggioranza dei tifosi, che polemica

Sulla posizione di Spalletti ha ondeggiato senza far capire nulla, di responsabilità non se ne è prese, anzi si è messo delle medagliette in petto per i risultati “straordinari” delle giovanili, su Lotito e le sue accuse una netta presa di distanza ma anche tante gaffe sparse qua e là. E’ durato un’ora l’intervento del presidente federale Gravina al Festival dello sport di Parma, un’ora in cui il n.1 della Figc ha provato a dare risposte al momento nero della nazionale, senza peraltro convincere troppo.

Nazionale poco lucida per Gravina

Il crollo in Norvegia, a dire di Gravina, è colpa anche del calendario fitto che porta i giocatori ad arrivare stremati e poco lucidi, il progetto resta valido e lui ci crede ancora e su Spalletti da un lato dice che si può perdere ma non così e dall’altro lo descrive come una persona umanamente straordinaria, da una parte lo descrive come un combattente ferito che si è rimesso l’elmetto e dall’altra non può confermarlo con certezza (è una persona responsabile, abbiamo parlato molto, parleremo ancora e vedremo cosa verrà fuori”).

La Norvegia definita una corazzata

Sono diversi i passaggi dell’intervista che hanno scatenato i tifosi sui social. Come quando ha parlato della gara di venerdì scorso: “L’elemento oggettivo è un campionato che ci ha consegnato ragazzi stremati, che il mister ha avuto la possibilità di vedere un paio di giorni. 5-6 calciatori sono arrivati due giorni prima della partenza: non si può preparare una partita contro una corazzata, con una concentrazione mentale di due mesi, come meritava una gara del genere contro questo avversario”.

La Roma una provinciale

O come quando ha definito la Roma una provinciale: “Io faccio il tifo per le squadre di provincia, ho festeggiato con l’Atalanta a Dublino e con la Roma a Tirana, ho condiviso l’entusiasmo di una città come Bologna. Stanno alzando l’entusiasmo. Io credo che possiamo tranquillamente fare un plauso a queste squadre di media classifica, teorica, e vedrete che a breve avremo qualche sorpresa positiva”.

I tifosi si scatenano sul web

Fioccano le reazioni sui social: “Asserire che la Norvegia ha avuto la crescita esponenziale e sottacere della nostra involuzione è una grande presa per il cu…Dire che i nostri sono arrivati stremati ed essere contro la riduzione del campionato a 18 se non addirittura 16 squadre è altrettanto un grave” e poi: “Gravina che dichiara che la Norvegia è una delle nazionali più forti in questo momento..la dice lunga sulla conoscenza del calcio” e anche: “Contro una corazzata? Con tutto il rispetto della Norvegia, ma la corazzata dovevamo essere noi! Ma infatti, fin quando ci sei tu ai vertici, prenderemo sempre imbarcate anche dal San Marino. Gravina fai una cosa, DIMETTITI”.

C’è chi scrive: “La Norvegia è una corazzata”… a posto così, grazie ” e poi: “Dopo le parole del presidente Gravina (“… non so se Spalletti resta..”) dette a 36 ore da una gara decisiva, confermo: in Italia siamo specialisti nel farci autogol epocali. Ripeto: Spalletti andava sollevato 1″ dopo il fischio finale, panchina al suo vice e martedi il nuovo ct” e anche: “Gravina definisce la Norvegia una corazzata. Se mai dovessimo incontrare Francia, Spagna, Portogallo, Argentina che facciamo, mandiamo un fax senza presentarci? Noi saremmo l’Italia, in teoria. Non dovremmo avere paura della Norvegia, in teoria”

Il web è un fiume in piena: “Tutto il patetico delle parole di Gravina, inconcepibilmente inadatto, inadeguato, incompetente! Dimissioni” e poi: “Non basta che se ne vada Spalletti: problema del calcio Italiano è in

FIGC, dove ci vuole un nuovo presidente al posto di Gravina!” e infine: “Le dichiarazioni di Gravina sono di una gravità inaudita se vogliamo parlare di calcio in maniera seria. Il fondo è stato toccato anni fa, ma qui si continua a scavare, e non esistono scuse per le figuracce che sta facendo il nostro calcio da 10 anni”.