Italia, mossa disperata di Spalletti: all in con la Moldova per fare tanti gol

Contro la Moldova serve stravincere. Spalletti si gioca panchina e Mondiale: rivoluzione in vista dopo la figuraccia rimediata in Norvegia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ora la testa è rivolta soltanto alla partita con la Moldova. Poi si tireranno le somme e si capirà il da farsi. Certo è che neppure dopo la disfatta agli Europei con la Svizzera la posizione di Spalletti era stata così in bilico. Il ct dell’Italia si gioca tutto nel match in programma domani a Reggio Emilia: la conferma passa da un successo con goleada, unica speranza per provare a contendere il primato alla Norvegia.

Italia-Moldova da dentro o fuori: Spalletti all’ultima spiaggia

L’Italia umiliata dalla Norvegia all’esordio nelle qualificazioni Mondiali è stata una delle più brutte di sempre. Zero gioco. Zero carattere. Zero anima. Zero cuore. Zero tutto. Non sarà facile ripartire, ma bisogna provare a farlo. Subito.

Si torna in campo domani, lunedì 9 giugno (ore 20:45): a Reggio Emilia arriva la Moldova, cenerentola del Gruppo I con due sconfitte e ultima chance di Spalletti per rimanere al timone della Nazionale. Dal risultato finale dipende il suo futuro, che sarà deciso martedì nell’incontro col presidente della Figc Gravina.

Servono gol, tanti gol per continuare a sperare

Non basta vincere. Gli azzurri sono chiamati a stravincere. Lo reclama la classifica: la Norvegia è in vetta al girone a punteggio pieno dopo tre partite con una differenza reti di +10, mentre l’Italia, che ha giocato una sola gara, viaggia a una differenza di -3.

Va invertita la rotta per continuare a sperare nel primo posto in vista dell’ultimo incontro delle qualificazioni in casa contro gli scandinavi. Per capirci: un successo risicato potrebbe costare ugualmente la panchina al ct.

La mossa disperata del ct: 3-5-1-1 d’assalto

Spalletti prepara la rivoluzione, cambiando quasi totalmente l’undici che scenderà in campo contro la Moldova. Davanti a capitan Donnarumma si va verso un terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Coppola o Rugani e Bastoni, poi il vero stravolgimento. In mediana si candidano a partire dal primo minuto Frattesi, i cui inserimenti si spera possano risultare letali, Ricci e Tonali.

Sulle corsie laterali spazio a Cambiaso e Dimarco, che si riprende la corsia mancina. Toccherà a Orsolini supportare il terminale offensivo: Lucca potrebbe essere schierato dall’inizio al posto di Retegui.