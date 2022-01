Sci, Shiffrin immensa nella 2ª manche: suo lo slalom di Schladming

11-01-2022 22:50

Non si ferma la parabola di Mikaela Shiffrin che a Schladming, grazie a una seconda manche fenomenale, ha fatto suo lo slalom notturno sulla Planai centrando la 47ª vittoria della carriera tra i pali stretti, la 73ª in Coppa Del Mondo.

Sempre più leader nella graduatoria per la sfera di cristallo, la fortissima sciatrice nordamericana ha avuto la meglio sulle rivali rendendosi protagonista di una seconda metà di gara davvero magistrale, una prova di fronte alla quale nulla hanno potuto Petra Vlhova (2ª a 15 centesimi) e la tedesca Lena Duerr (terza a 0.93).

La slovacca, seppur sconfitta, si è potuta consolare con la conquista aritmetica della coppa di specialità visto il cospicuo margine sulla seconda (220 punti) con ancora solo due gare da disputare.

Poca gloria per l’Italia con Anita Gulli (unica qualificata azzurra dopo la prima manche) che alla fine ha chiuso in 23ª posizione.

In classifica generale ora Shiffrin svetta con 966 punti davanti a Vhlova (911) e Sofia Goggia (657) con quest’ultima che però nelle prossime settimane potrà andare a caccia del primato nelle tante gare a lei favorevoli.

Di seguito la top ten della gara di Schladming.

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:32.66

2 VLHOVA Petra SVK +0.15

3 DUERR Lena GER +0.93

4 RAST Camille SUI +1.05

4 MAIR Chiara AUT +1.05

6 POPOVIC Leona CRO +1.37

7 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +1.50

8 ST-GERMAIN Laurence CAN +1.51

9 SMART Amelia CAN +1.68

10 TVIBERG Maria Therese NOR +1.72

OMNISPORT