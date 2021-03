Nelle finali di Lenzerheide, Katharina Liensberger vince lo slalom e ottiene così la Coppa di specialità a scapito della Vlhova. La slovacca alla fine però ottiene e porta a casa la Coppa del mondo, le basta, infatti il suo sesto piazzamento.

Per quanto riguarda lo slalom secondo posto per la statunitense Shiffrin davanti alla Gisin. Ultima gara in carriera per Irene Curtoni con uscita nella seconda manche.

OMNISPORT | 20-03-2021 14:31