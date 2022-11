Scolari dice addio alla panchina: finita la carriera da allenatore

14-11-2022 21:46

Luiz Felipe Scolari ha deciso che la sua carriera da allenatore è finita. Il tecnico ha infatti dichiarato che la partita del suo Athletico Paranaense contro il Botafogo è stata l’ultima da mister. Le sue parole: “Questa è stata tutta la mia vita. Termino la mia carriera oggi ma ho finito in bellezza”.

Scolari diventerà adesso il direttore tecnico dello stesso Athletico Paranaense, mentre sulla panchina del club si siederà ora il suo assistente Paulo Turra. L’ormai ex allenatore è stato l’ultimo in grado di far vincere il Mondiale al Brasile nel lontano 2002.