Sconcerti chiede scusa alla Juve: Ho detto una sciocchezza

Da un giornalista della sua taglia non se l’aspettava nessuno. Per questo l’uscita fatta la settimana scorsa da Mario Sconcerti a Canale 21, come ospite alla trasmissione ‘Il bello del calcio’, condotta da Ivan Zazzaroni, ha sorpreso tutti. L’editorialista del Corriere della Sera dibatteva con gli altri invitati sottolineando che la Juve aveva comunque fatto la sua partita ma per difendersi dalle accuse di essere troppo filo-bianconero è cascato in uno scivolone dicendo: “A me non frega niente di Cristiano Ronaldo, della Juve. E il fatto che non me ne freghi niente è un vantaggio. Glielo dico qui: Juve me… Non me ne frega niente”. Il video ha fatto il giro del web, destando scalpore e oggi Sconcerti nel suo fondo sul Corriere ha chiesto scusa: “A proposito di Juve, un piccolo inciso personale. Vorrei chiedere scusa alla Juve e alla sua gente per una battuta fatta una settimana fa in tv. Ero convinto fosse ironia, è diventata una sciocchezza. Stavolta hanno avuto ragione i social”.

CAPITOLO CHAMPIONS – Poi Sconcerti ha parlato della gara con l’Atletico di martedì: “C’è troppo pessimismo. Il risultato è secco, ma l’hanno già ribaltato l’Ajax e lo United. In Italia rispettiamo troppo lo 0-2 perché veniamo da vecchie mentalità, tempi in cui un solo gol decideva sempre la partita. Non è più così, si segna molto di più, c’è una normalità oggi nel gol che prima non esisteva. Certo servono una grande partita e una grande Juve, ma non sarebbe un evento anomalo passare il turno”.

CAPITOLO INTER – Infine un pensiero ai nerazzurri: “E’ venuto il momento di guardare meno al progetto di gioco. Non conta come puoi diventare, non c’è più tempo. Conta cosa sei, i risultati che ottieni sono più importanti di come li ottieni. Bisogna vivere senza futuro, gestendo la settimana per la partita e la partita per se stessa. Per questo va benissimo il risultato dell’Inter anche se ha giocato male per un tempo. Serviva un gol, dopo l’Inter si è liberata e ha dato anche buoni segnali di gioco nonostante gli infortuni. Resta incomprensibile la storia di Icardi. Se la rottura è con lo spogliatoio, come potrà mai ricomporsi davvero? Viene a volte quasi da pensare che Icardi punti ad abbassare il suo prezzo. Fuori dalla Nazionale, fuori dall’Inter, con la fama di uomo caldo ma di strana disciplina, è lontano dalla valutazione di due mesi fa”.

SPORTEVAI | 11-03-2019 08:46