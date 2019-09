Sconcerti: "Milan, 40 milioni spesi per un giocatore inutile”

Nel Milan che vince ma non convince c’è un giocatore che non sta mantenendo le aspettative da lui riposte nella scorsa stagione. È Lucas Paquetà, che domenica contro il Verona Marco Giampaolo ha impiegato da trequartista, insieme a Suso, alle spalle di Krysztof Piatek. Deludente il risultato dell’esperimento, il giovane brasiliano non è riuscito a incidere neanche quando il Verona è rimasto in dieci per l’espulsione di Stepinski.

GIOCATORE INUTILE. Anzi, la manovra del Milan è assai migliorata quando Giampaolo, nel secondo tempo, ha scelto di sostituire l’ex Flamengo con Ante Rebic, dando maggiore velocità al gioco dei rossoneri. Un’evidenza, questa, che non è sfuggita a Mario Sconcerti. Nel suo editoriale per TMW Radio, il giornalista c’è andato giù duro nel commentare la prova di Paquetà al Bentegodi.

“Quello del secondo tempo di Verona è stato un Milan migliore – ha spiegato l’opinionista -. Paquetà vale se segna, altrimenti è inutile. Non è uno portato ad aggredire il gioco, lo subisce. Non ha una grande personalità. È un giocatore discretamente inutile”.

ERRORE DI LEO. Una vera e propria bocciatura, dunque, per il brasiliano acquistato nello scorso gennaio da Leonardo per una cifra pari a 35 milioni più bonus. Un investimento importante per un ragazzo del ’97 e per un club alle prese con i vincoli del fair play finanziario. “Comincerei ad essere un po’ cattivo con chi spende 40-50 milioni per un giocatore che poi non si vede – ha poi continuato Sconcerti – . Manderei via chi lo ha comprato, anche se nel caso è già andato via”.

Ma quello di Paquetà, per Sconcerti, non è un caso isolato nel campionato italiano. Se un club spende tanto per un calciatore, poi questo calciatore deve giocare. “Altro caso è Barella nell’Inter – conclude Sconcerti -: deve giocare, si è speso l’ira di Dio. Così come De Ligt alla Juve”.

SPORTEVAI | 17-09-2019 10:43