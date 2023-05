Si tratta del 53esimo titolo nazionale, l'undicesimo in 12 anni.

07-05-2023 19:50

Adesso è ufficiale: il Celtic Glasgow ha vinto il 53mo titolo di Scozia, l’undicesimo in 12 anni, con quattro partite di anticipo sulla fine del campionato. Decisiva la vittoria per 2-0 contro gli Hearts. I rivali di sempre dei Rangers, con 13 punti di svantaggio, non possono che alzare bandiera bianca.

Non solo: con 95 punti già all’attivo il Celtic può ancora battere il record assoluto di 106 in una stagione.