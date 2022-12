12-12-2022 10:33

Torna di moda la tematica delle seconde squadre, specie in questa stagione in cui l’unica esistente, la Juventus Next Gen, ha fornito diverse pedine utili alla squadra di Massimiliano Allegri in un momento di forte difficoltà a livello di defezioni.

Una delle società interessate, in questo senso è il Torino. In particolare, il presidente Urbano Cairo ha dichiarato come la “squadra B” sia un suo vecchio pallino: “Sono consapevole dei vantaggi che può portare – ha spiegato, come riportato da Tuttomercatoweb -, ma in passato i miei collaboratori mi sconsigliarono di compiere questo passo”. Ora, però, che i quadri dirigenziali granata, la situazione può cambiare: “Tornerò a riflettere sull’eventualità”, ha concluso lo stesso Cairo.