Sei Nazioni, i convocati dell'Italia

Sono state rese ufficiali oggi, del commissario tecnico della Nazionale di Rugby, le convocazioni della Nazionale azzurra che si riunirà a Roma il 28 gennaio.

L’appuntamento serve in vista del Guinness Sei Nazioni che vedrà gli azzurri scendere in campo per il primo match il 6 febbraio all’Olimpico. I convocati:

Piloni: Ceccarelli, Fischetti, Riccioni, Rimpelli, Traorè, Zilocchi. Tallonatori: Bigi (cap), Lucchesi, Manfredi.

Seconde linee: Cannone, Favretto, Lazzaroni, Sisi, Stoian.

Terze linee: Lamaro, Mbanda’, Meyer, Negri, Ruzza.

Mediani di mischia: Braley, Palazzani, Varney.

Aperture: Allan, Canna, Garbisi.

Trequarti: Bellini, Brex, Ioane, Mori, Sperandio, Trulla, Zanon.

Invitati: Biondelli, Boni, Giammarioli, Menoncello, Violi.

OMNISPORT | 25-01-2021 14:58