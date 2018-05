Semplici: "Lazzari e Grassi sono pronti per una big"

L'allenatore della SPAL Semplici è intervenuto in collegamento telefonico a Sportitalia e ha parlato sia di Marco Borriello che di due giocatori pronti a fare il salto di qualità.

Ecco le parole del tecnico sull'attaccante ex Milan e Roma: "Con lui non è successo nulla di particolare. L'abbiamo preso perché potesse essere il fiore all'occhiello della nostra squadra e darci una mano con i suoi gol e la sua esperienza. Purtroppo questo non è stato possibile e per una ragione o per l'altra, dopo il suo infortunio non siamo più riusciti a recuperarlo".

Su Lazzari e Grassi, Semplici non ha dubbi: "Sono pronti per una big. Sono due ragazzi di profilo superiore. Grassi era già in una squadra importante, ma dopo il suo infortunio a Ferrara ha ritrovato la giusta condizione per esaltare le sue qualità. Lo stesso per Lazzari. Si sono allenati benissimo quest'anno e sono molto contento per loro".

SPORTAL.IT | 28-05-2018 17:50