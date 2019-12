Semplici vede positivo e resta in sella

La Spal non va oltre un buon primo tempo in casa della Roma e subisce l'undicesima sconfitta del suo campionato.

L’ultimo posto è una realtà che fa paura e mister Semplici non può che guardare in faccia la situazione, ma al termine della gara, come riporta 'Sky Sport', il tecnico ha incassato la fiducia della società: “Quando sei ultimo in classifica è normale che si giudichi l'operato dell'allenatore – ha detto il tecnico fiorentino in conferenza stampa – Le assenze ci hanno condizionato, ma abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione, poi su di me deciderà la società. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, creando buone occasioni, purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità in occasione del rigore, ma solo giocando così e cercando di evitare qualche errore possiamo uscire da questa situazione".

Poi ancora sull'episodio del rigore del 2-1 per la Roma: “Un giocatore girato di spalle non deve intervenire in quel modo. Se dai un vantaggio così a giocatori come quelli della Roma diventa facile che ribaltino tutto. Quando hai la bravura di andare avanti qui poi devi essere più scaltro".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 21:25