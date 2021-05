Sempre Paolo Rossi, la moglie: "Rose rosse per le nostre figlie"

Pablito, l’eroe del Mondiale, l’uomo che aveva nel silenzio e nel rispetto delle sue scelte alimentato l’immagine di un’Italia migliore e della meglio gioventù in quei ragazzi dell’82 non ha mai lasciato davvero Federica Cappelletti, i suoi figli (Alessandro, il maggiore, Maria Vittoria e Sofia Elena) e anche noi.

A Federica, suo marito Paolo Rossi ha lasciato un desiderio, la testimonianza viva del suo amore per le bambine che ad ogni compleanno ricevono e riceveranno un mazzo di rose rosse. E le ha chiesto di regalare a ciascuna di loro un mazzo di rose, tante quanti gli anni compiuti, per ogni compleanno senza di lui.

Il 7 maggio Sofia Elena ha compiuto nove anni. Nel biglietto che accompagnava i fiori c’era scritto:

Al Corriere della sera, Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice nonché infaticabile testimone dell’opera di suo marito, ha affidato ancora una volta le sue parole.

“Il compleanno di Maria Vittoria , a gennaio, è stato il più complicato, perché era passato davvero troppo poco tempo dalla morte del padre. Però in qualche modo è stato anche un momento di gioia: era come avere Paolo con noi”.

In questi mesi, la famiglia di Paolo Rossi ha combattuto, con vigore. Ha vissuto emozioni profonde, come l’incontro con Papa Francesco.

“È stato un momento molto forte, perché in questo periodo noi siamo un po’ in crisi con la fede… Siamo credenti e continuiamo a esserlo, ma siamo anche un po’ arrabbiati. Il Papa è una persona disponibilissima, affettuosa e comprensiva, ha detto alle bambine di essere orgogliose del padre perché è stato un bell’esempio e a me e ad Alessandro che pure la sofferenza è una forma di preghiera”.