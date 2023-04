Sentenza Juve, Del Piero: "Tutto sia chiaro il prima possibile"

L'ex attaccante bianconero: "Mi auguro che possa essere definito tutto il prima possibile".

L’ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero a Sky ha commentato la decisione del Collegio del Coni di accogliere parzialmente il ricorso dei bianconeri: “Resta solo da aspettare la decisione finale, l’unica preoccupazione è nei confronti di tutte le squadre coinvolte nella lotta alla Champions. Questo giudizio, come quelli successivi che la Juventus dovrà ahimè affrontare, sarà qualcosa che arriverà fino all’estate. Mi auguro che possa essere definito tutto il prima possibile, bisogna sapere di che morte morire per tutte”.

“Un conto è arrivare in zona Champions e preparare acquisti e stagione con idee e budget, un conto e non esserci. Vale per la Juventus e per le altre. Se la Juventus è terza, una è fuori, se viene scalata dietro… Cambia la dinamica. Dovrebbero lasciar lavorare le squadre serenamente per preparare la stagione nel migliore dei modi”.

“E’ un buon segno che abbiano dato un’apertura nel dare le motivazioni, a quanto pare, in 15 giorni e non in 30. Speriamo ci sia chiarezza il prima possibile”.