L’estate che non finisce mai, per Ilary Blasi coincide con il tempo della separazione da suo marito, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Fatica a rimanere ferma in un luogo, a Roma per la precisione, e a organizzare il dopo che verrà inevitabilmente con l’arrivo di settembre e il ritorno a una routine che non sarà esattamente coincidente con l’immagine pubblica precedente ai due comunicati (separati) dei coniugi.

Oggi che la Blasi e sua figlia si trovano, a quanto pare, ancora al mare in vacanza, si godono gli spazi concessi a questa parentesi mamma-figlia: dalle ultime stories pubblicate, Ilary sembra a bordo di una imbarcazione con bandiera croata, il che fa supporre che sia proprio lì, magari sulla costa dalmata.

L’ultima fuga di Ilary con Isabel in Croazia

Ha scelto di aggiornare con dettagli sempre inediti e puntuali quel pubblico di followers (e non solo) sulle sue vacanze 2022 con brevi frammenti della sua vita senza Totti: prima la Tanzania, con i suoi figli e la sorella Silvia, poi Sabaudia, le Dolomiti, Frontone con la famiglia e Melory e adesso la Croazia, dove si è recata insieme alla più piccola, Isabel che dovrebbe iniziare la scuola a breve lasciando Cristian e Chanel ai rispettivi impegni.

In questo scorcio agostano, la Blasi sta trascorrendo un periodo dedicato alla più piccola dei suoi figli arrivata dopo diversi anni di matrimonio, insieme hanno festeggiato i sei anni a fine maggio proprio quando era imminente l’annuncio della loro separazione e i rumors su Noemi Bocchi e la crisi erano invadenti, prepotenti.

Totti a Sabaudia in attesa del rientro

Totti è a Sabaudia e sembra intenzionato a rimanere il più possibile nella villa sulla splendida spiaggia all’ombra del Circeo con i figli che, tra arrivi e partenze, rimangono comunque legatissimi a quella dimora meravigliosa, scelta per trascorrere i mesi estivi poco distante da Roma.

Il capitano, dai numerosi selfie che compaiono sui social postati da bagnanti e ammiratori, continua a dimostrarsi disponibile malgrado la situazione che lo interessa, a godersi il mare e a riservare massima discrezione sulla sua vita privata. Non una parola, non un post, non l’attesa intervista che da inizio luglio si attende di leggere o di vedere.

Il silenzio del capitano e gli avvistamenti con Noemi

Nonostante le indiscrezioni continue e ripetute su Noemi Bocchi che starebbe trascorrendo, rispetto al passato, le sue vacanze sul litorale in un residence con estrema attenzione anche lei, pur essendo di dominio pubblico secondo quanto rivelato da Dagospia e Chi la sua presenza a Sabaudia.

La presunta nuova compagna del capitano per sempre avrebbe incontrato Francesco a bordo di uno yacht al largo in ripetute occasioni, in queste settimane balneari per entrambi lontano da tutti.

La decisione di Ilary in vista di settembre

Anche Ilary non balla certo da sola, nel senso che non è mai priva dell’apporto e del sostegno di amici e parenti (è legatissima alle sorelle Silvia e Melory, che si confermano i pilastri della sua vita) senza mai lasciare trapelare di più: a breve con il ritorno a Roma ci saranno le questioni rimaste in sospeso sul versante patrimoniale da capire e gestire, come accennavamo.

E su questo capitolo la Blasi avrà voce e si esprimerà in maniera concreta: da parte sua non vi sono commenti ufficiali in merito a quanto ricostruito e alle figure che avrebbero influito sulla crisi con Totti sfociata nella decisione di separarsi.

La separazione: a che punto siamo

Nelle prossime settimane, si valuteranno annunci e spartizioni che potrebbero portare alla conferma di quanto già anticipato: Ilary dovrebbe rimanere nella villa del Torrino con i figli e Totti nelle vicinanze della casa di Noemi Bocchi, nella zona Nord della Capitale stando alle informazioni di Chi agevolando in questo modo il loro rapporto e una distensione che, fino ad ora non si è ancora manifestata.

Neanche con il cambio – molto freddo – avvenuto nella villa al mare tra la Blasi e il capitano che le è subentrato nella cura e nell’accudimento dei loro ragazzi.

Un ulteriore tassello di questo mosaico composto, denso di sfumature e risvolti sui quali solo Ilary e Totti e i rispettivi familiari hanno contezza e che ha indotto soprattutto la Blasi a decidere di non guardarsi indietro, ma di programmare con razionalità ogni passo di questo capitolo dovuto e complicato della sua separazione. Un’immagine che si ripete e che offre al pubblico, anche in quest’ultima vacanza in Croazia.

