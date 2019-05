Serafini: Il Milan ha deciso: tutti d'accordo su nuovo tecnico

Di nomi accostati alla panchina del Milan per il prossimo anno se ne legge uno in più ogni giorno: si va dalla suggestione Conte all’idea Di Francesco, dal sogno Sarri a Simone Inzaghi e la lista si allunga continuamente. Alla base ci sarebbero le diverse idee delle teste pensanti rossonere. Leonardo avrebbe il suo pupillo, Maldini il suo preferito e Gazidis un altro nome ancora in agenda. Possibile? Per Luca Serafini le cose non stanno così. Il giornalista esperto di mercato ed addentro al mondo rossonero spiega su Milannews che c’è assoluta convergenza nella dirigenza milanista.

LA SCELTA – Serafini è pronto a scommettere e scrive: “Tra 20 giorni la scelta ufficiale dell’allenatore ci confermerà le idee che abbiamo sulla gestione e crescita (sportiva) di quei progetti. Viene da ridere leggere e ascoltare come Leonardo e Maldini pensino a uno, Gazidis a un altro e magari Singer a un altro ancora. Sono assolutamente certo che la proprietà abbia consegnato da tempo ai dirigenti un identikit molto dettagliato e preciso sul tecnico che dovrà guidare la squadra…Sia si tratti ancora di Gattuso o di Di Francesco o di chi pensate che sarà, sono certo che la società lo abbia individuato da tempo con assoluta certezza, convinzione e unità di intenti”.

IL MERCATO – Il Milan insomma non sarebbe diviso al suo interno e ognuno sa bene quali sono i compiti cui deve assolvere. Chiaramente l’ultima parola spetterà alla proprietà ma le idee sono chiare. Così come Serafini si dice ottimista sul mercato e spiega che: “dà ampie garanzie il lavoro di Leonardo sul mercato, perché in questi anni ha sempre saputo scegliere buoni (ottimi) giocatori e al tempo stesso eccellenti uomini e professionisti (Piatek e Paquetà gli ultimi esempi)”.

SPORTEVAI | 10-05-2019 09:24