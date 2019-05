Milan, c'è un grande favorito per il post Gattuso: primo incontro

Giorni caldi in casa Milan non solo per la volata per la Champions e il caso Bakayoko: il club rossonero sta infatti riflettendo su chi si siederà sulla panchina nella prossima stagione. L'addio di Gennaro Gattuso, quarto posto o no, sembra praticamente scontato, e Leonardo sta cercando l'allenatore giusto per rilanciare il progetto di Elliott.

Nelle ultime ore sono aumentate le quotazioni di Eusebio Di Francesco. Il nome dell'ex tecnico della Roma si è fatto lentamente largo nella lista dei candidati e ora è in pole position: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'allenatore abruzzese negli scorsi giorni era a Milano, dove avrebbe incontrato di persona Leonardo e i dirigenti rossoneri. Un vertice conoscitivo per intavolare una possibile trattativa nelle prossime settimane: Di Francesco cerca un immediato rilancio dopo l'amaro esonero dal club capitolino.

L'ex giallorossi è apprezzato per la filosofia di gioco, i costi non eccessivi dell'operazione e la sua predisposizione al lavoro con i giovani, l'ideale per il progetto di Gazidis. Di Francesco è seguito anche dal Siviglia: Monchi, che lo apprezza molto, vorrebbe tornare a lavorare con il tecnico abruzzese.

In caso non andasse in porto la trattativa le alternative sono note: dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini all'allenatore della Samp Marco Giampaolo, in odore di addio. Si allontana l'ipotesi Maurizio Sarri dopo gli ultimi risultati positivi in Premier, dall'estero si fa il nome di Leonardo Jardim, ora al Monaco.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 09:57