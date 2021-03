Serbia: Stojkovic: è il nuovo CT della nazionale

Un ottimo regalo di compleanno, quanto meno molto originale e soprattutto speciale per Dragan Stojkovic, che proprio oggi compie 56 anni. La Federazione di calcio della Serbia infatti ha deciso di affidargli la panchina della Nazionale.

Stojkovic succede a Ljubisa Tumbakovic, esonerato lo scorso dicembre dopo la mancata qualificazione della Serbia agli Europei. Stojkovic ha firmato un contratto triennale che scadrà al termine delle qualificazioni a Euro 2024. “Sono felicissimo e allo stesso tempo estremamente orgoglioso. Non c’è onore più grande che essere il selezionatore della Nazionale del tuo Paese”.

Stojkovic da calciatore era considerato uno dei più grandi talenti espressi dall’ex Jugoslavia e ha giocato pure in Serie A, con la maglia del Verona. La sua carriera però è stata frenata dagli infortuni. Non felicissima l’ultima avventura di Stojkovic in panchina che è terminata a gennaio del 2020, con l’esonero da parte del Guangzhou R&F.

OMNISPORT | 03-03-2021 14:31