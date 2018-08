Serena Williams: la tuta del Roland Garros è ora un caso mondiale

Serena Williams si è presentata al Roland Garros con un look tutto nuovo, bocciato dall’organizzazione. E ora si è sempre più scatenata una polemica di livello planetario che ha raggiunto anche i social network, dove addirittura è esploso l’hashtag #BoycottFrenchOpen.

Il tutto è stato provocato dalla tuta indossata dalla tennista statunitense, ex numero 1 del circuito Atp, e che la Federtennis transalpina ha bocciato senza appello. “Dobbiamo rispettare il luogo e il gioco. Credo che si sia andati troppo in là, certe tenute come l’ultima della Williams non saranno più consentite”, ha infatti dichiarato in un intervista a ‘Tennis Magazine’ il numero uno della racchetta in Francia, Bernard Giudicelli.

Serena si era presentata con una sorta di costume intero che rievocava addirittura il mondo dei supereroi: c’è chi l’ha associata a Black Panther, chi a Catwoman. In realtà la sua tuta è stata preparata per evitarle problemi di salute. Lo ha spiegato la stessa campionessa alla conferenza stampa degli Us Open, iniziati in 21 agosto: dopo la gravidanza e la nascita di Alexis Olympia Ohanian Jr., avvenuta un anno fa, sono infatti aumentati i rischi di embolie e un abbigliamento simile aiuterebbe a evitarle e a favorire la circolazione sanguigna.

La Nike, produttrice della tuta, ha chiaramente voluto prendere le difese della sua testimonial (e soprattutto del suo prodotto) con un post in bianco e nero in cui Serena è ritratta in campo con l’outfit incriminato e la scritta “You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers” (puoi togliere a un supereroe la sua tuta, ma non puoi portargli via i superpoteri).

A questo punto tutte le accuse sono andate verso Giudicelli, soprattutto dopo che la Williams si è presentata agli Us Open in tutù nero con gonna di tulle. Tra le accuse registrate verso il presidente della Federtennis francese ci sono addirittura quelle di razzismo (per il colore della tennista, e non della sua tuta) o di sessismo (i più tradizionali indumenti delle tenniste lasciano scoperte le gambe e mettono in bella mostra il lato B).

A difesa della campionessa censurata si è schierato perfino Mahmud Ahmadinejad. L’ex presidente dell’Iran, temuto in tutto il periodo del suo mandato per le minacce di guerra nucleare, ha scritto su Twitter “Perché #FrenchOpen non rispetta @serenawilliams? Sfortunatamente alcune persone in tutti i Paesi, incluso il mio, non hanno mai capito il vero significato della libertà”.

A dimostrazione di quanto la faccenda sia diventata un caso davvero mondiale…

