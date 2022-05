Serie A 2021-2022, Atalanta-Empoli: le probabili formazioni

21-05-2022 10:19

Ultime speranze europee per l’Atalanta, che in uno degli anticipi dell’ultima giornata ospita l’Empoli per giocarsi le residue possibilità di centrare la sesta qualificazione consecutiva alle coppe.

Dopo aver sognato addirittura di lottare per lo scudetto nel girone d’andata la Dea è andata incontro ad un crollo di prestazioni, complice anche i numerosi infortuni, che hanno estromesso la squadra di Gasperini anche dalla zona Europa League. Resta quindi solo la possibilità di agganciare il posto in Conference League, che passa però dalla necessità di fare un risultato diverso e migliore rispetto alla Fiorentina, che è a pari punti con i nerazzurri al 7° posto, ma in vantaggio negli scontri diretti.

Gasperini è privo di Toloi e Muriel infortunati e di Malinovskyi squalificato: attacco sulle spalle di Zapata.

In casa Empoli la vittoria permetterebbe di abbattere il muro dei 40 punti: Andreazzoli cerca comunque punti per non perdere posizioni rispetto a Sampdoria e Spezia, alle prese peraltro con partite impegnative cotnro Inter e Napoli.

Atalanta-Empoli, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata. All.: G. Gasperini.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Verre; Cutrone. All.: A. Andreazzoli.

