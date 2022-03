Serie A 2021-2022: Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

05-03-2022 20:18

Il sabato della 28ª di Serie A si chiude con la delicata sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio. Lotta salvezza e caccia ad un posto in Europa si incrociano in un match che vedrà di fronte una delle squadre più in forma del campionato e i biancocelesti chiamati a rispondere alla vittoria della Roma sull’Atalanta per non perdere l’ultimo treno per la Champions League.

Mazzarri si affida ancora a Pereiro in attacco, Sarri recupera Zaccagni.

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

OMNISPORT