Serie A 2021-2022: Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Secondo match casalingo consecutivo in notturna per il Cagliari, che alle 20.45 contro la Lazio cercherà di confermarsi tra le squadre più in forma del campionato per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

All’Unipol Domus la squadra di Mazzarri, reduce da cinque risultati utili (due vittorie e tre pareggi) proverà a fermare anche i biancocelesti di Sarri dopo il colpaccio in casa dell’Atalanta e il pareggio imposto al Napoli.

Dall’altra parte la Lazio deve ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli nella difficile caccia ad un posto in Europa.

Nei sardi ancora panchina in avvio per Pavoletti con Pereiro a supporto di Joao Pedro, nella Lazio recupera Zaccagni e Radu insidia Hysaj in difesa.

Cagliari-Lazio, probabili formazioni.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

