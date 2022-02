Serie A 2021-2022: Empoli-Juventus, le probabili formazioni

26-02-2022 10:43

Hanno entrambe bisogno dei tre punti Empoli e Juventus: i primi per avvicinare la salvezza, i secondi invece per ricucire ancora in classifica sulle prime della classe.

Per riuscire in questa missione, Allegri (alle prese con le assenze importanti di Chiesa, Dybala, Alex Sandro, Rugani e McKennie) punterà verosimilmente su gran parte dell’undici titolare che ha pareggiato in Champions League col Villarreal.

Anche l’Empoli, k.o. nell’ultimo turno contro la Sampdoria, non dovrebbe proporre grandi rispetto all’undici iniziale visto in Liguria una settimana fa con Pinamonti unica punta supportato da Bajrami e Henderson.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

