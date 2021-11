Serie A 2021-2022, Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

20-11-2021 10:55

Il Milan riprende il proprio cammino in campionato dopo la sosta con un’altra partita impegnativa, la trasferta contro la Fiorentina della 13ª giornata, che segue il derby pareggiato contro l’Inter.

Per i rossoneri l’occasione per tornare al successo e mettere pressione sull’altra capolista, il Napoli, che sarà impegnata domenica alle 18 proprio sul campo dell’Inter.

Dall’altra parte la Fiorentina, che non ha ancora pareggiato in campionato (sei vittorie e sei sconfitte) punta a riscattare la sconfitta subita nei minuti di recupero contro la Juventus prima della pausa.

Per Italiano dubbio in attacco: Gonzalez è tornato a disposizione, ma non è al meglio, e potrebbe entrare nella ripresa. Ballottaggio Callejon-Sottil.

In casa Milan, fuori Calabria , oltre a Maignan, e Tomori assenza dell’ultim’ora: spazio a Romagnoli. In attacco dubbio Ibrahimovic , che potrebbe partire dalla panchina con Giroud titolare.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: V. Italiano.

Milan (4-2-3-1) : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

OMNISPORT