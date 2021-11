Serie A 2021/2022, Fiorentina-Sampdoria: le formazioni ufficiali

30-11-2021 17:50

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, sfida valida per la 15° giornata di Serie A TIM. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (2-1 nel settembre 2019): tre pareggi e due successi blucerchiati, in un parziale in cui entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol.

Ecco le scelte di Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil.

A disposzione: Rosati, Milenkovic, Saponara, Maleh, Terzic, Frison, Gonzalez, Distefano, Benassi, Odriozola, Amrabat, Kokorin. All.: Italiano

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszinsky, Colley, Ferrari, Murru; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Chabot, Ciervo, Askildsen, Dragusin, Yoshida, Quagliarella, Yepes, Trimboli. All.: D’Aversa

