Serie A 2021/2022, Genoa-Salernitana: le formazioni ufficiali

13-02-2022 14:46

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Salernitana, partita valida per la 25° giornata di Serie A. Il Genoa non vince da 13 partite interne di campionato (dal 2-0 sullo Spezia dell’aprile 2021) – già striscia più lunga in casa per i liguri nella competizione – nelle sette gare più recenti, i rossoblù hanno segnato soltanto un gol (nel derby contro la Sampdoria), restando a secco nelle altre sei.

Queste le scelte dei due allenatori:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Edeson, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Kastanos; Djuric.

