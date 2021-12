Serie A 2021-2022, Inter-Cagliari: le probabili formazioni

12-12-2021 10:06

Il programma domenicale della 17ª e terzultima giornata del girone di andata della Serie A 2021-2022 si chiude con Inter-Cagliari.

Alle 20.45 a San Siro la squadra di Simone Inzaghi punterà con decisione alla quinta vittoria consecutiva in campionato che permetterebbe ai nerazzurri di coronare il lungo inseguimento al Milan e di tornare da sola al comando della classifica, dopo che appena sei giornate fa i campioni d’Italia erano a -7 dalla coppia formata dai rossoneri e dal Napoli.

Reduce dalla sconfitta di Madrid contro il Real che l’ha condannata al secondo posto nel girone, l’Inter schiererà la formazione titolare eccetto l’infortunato Darmian, ancora sostituitio da Dumfries, mentre in attacco potrebbe scoccare l’ora di Alexis Sanchez con turno di riposo per Edin Dzeko: in difesa torna De Vrij.

Il Cagliari dell’ex Mazzarri non può però permettersi altri passi falsi: penultimo con 10 punti, i sardi sono reduci da quattro pareggi consecutivi e dovranno fare i conti con assenze pesanti a centrocampo, quelle di Strootman e di Nandez.

Inter-Cagliari, probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

OMNISPORT