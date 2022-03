Serie A 2021-2022, Inter-Fiorentina: le probabili formazioni

19-03-2022 08:21

L’Inter alle 18, a San Siro, ospita la Fiorentina e vuole tornare a vincere. Simone Inzaghi, però, con un occhio guarda al derby d’Italia, previsto dopo la sosta, e al pericolo diffidati. In più mancano De Vrij in difesa e ancora Brozovic a centrocampo. Italiano deve valutare solo le condizioni di Biraghi e Bonaventura, per il resto tutti arruolabili. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil.: All.: Italiano.

