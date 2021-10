Serie A 2021/2022: Juventus-Sassuolo: i convocati di Dionisi

26-10-2021 19:03

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Sassuolo di Max Allegri valida per la decima giornata di Serie A TIM. Quella contro il Venezia nell’ultimo turno è stata la terza vittoria del Sassuolo in questa Serie A (2N, 4P): i neroverdi non hanno ancora vinto due gare di fila nel campionato in corso.

Ecco le scelte di Dionisi:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Goldaniga, Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti: Frattesi, Harroui, Henrique, Lopez, Magnanelli, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Defrel, Raspadori, Samele, Scamacca.

